Отчетность в ПФР

❗ В новом едином отчете в СФР, который заменит формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ, будет специальный раздел для бюджетников

С 2023 года после объединения ПФР и ФСС вместо множества разных отчетов (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3, 4-ФСС) будет один единый отчет с множеством разделов. Один из разделов – ежемесячный отчет по зарплате.

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Его до 25 числа каждого месяца должны сдавать государственные (муниципальные) учреждения, но не все, а только те, которые ведут определенные виды деятельности. Какие — должен объявить Минтруд, что он и сделал.

Проект опубликован на федеральном портале.

Среди видов деятельности:

  • образование;
  • наука;
  • медицина;
  • социальные услуги;
  • искусство и кинематография.

Сдавать единый отчет с таким разделом надо будет в объединенный соцфонд.

Этот ежемесячный отчет нужен для мониторинга зарплаты бюджетников.

Но будет еще один ежемесячный отчет. Его будут сдавать все работодатели, но уже в ИФНС. Об этом персонифицированном отчете мы рассказывали здесь.

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