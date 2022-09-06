❗ В новом едином отчете в СФР, который заменит формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ, будет специальный раздел для бюджетников

Его до 25 числа каждого месяца должны сдавать государственные (муниципальные) учреждения, но не все, а только те, которые ведут определенные виды деятельности. Какие — должен объявить Минтруд, что он и сделал.
Проект опубликован на федеральном портале.
Среди видов деятельности:
- образование;
- наука;
- медицина;
- социальные услуги;
- искусство и кинематография.
Сдавать единый отчет с таким разделом надо будет в объединенный соцфонд.
Этот ежемесячный отчет нужен для мониторинга зарплаты бюджетников.
Но будет еще один ежемесячный отчет. Его будут сдавать все работодатели, но уже в ИФНС. Об этом персонифицированном отчете мы рассказывали здесь.