🔥 Будет новая форма РСВ и новый ежемесячный отчет с ИНН, СНИЛС и зарплатой

Это связано с объединением ПФР и ФСС.
Проект новых отчетов опубликован на федеральном портале.
Бланк «Персонифицированные сведения о физлицах» (КНД 1151162) состоит из 2 страниц:
- титульного листа;
- сведений.
Этот отчет станет неким аналогом (только более расширенным) формы СЗВ-М.
Форма РСВ тоже поменяется. С 2023 года для взносов будет единый тариф и единая предельная база.
Для льготных тарифов в РСВ будут отдельные разделы.
Там по-прежнему будет раздел 3 с персонифицированными сведениями, несмотря на то, что будет еще ежемесячный отчет о зарплате.
Ежемесячные сведения можно будет корректировать до того, как сдан РСВ.
Кстати, отчеты в ПФР тоже кардинально поменяются. Вместо нескольких будет один единый с множеством разделов, которые надо сдавать с разной периодичностью. Как только проект с этим отчетом опубликуют, мы вам обязательно об этом расскажем.