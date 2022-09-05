🔥 Будет новая форма РСВ и новый ежемесячный отчет с ИНН, СНИЛС и зарплатой

Это связано с объединением ПФР и ФСС.

Проект новых отчетов опубликован на федеральном портале.

Бланк «Персонифицированные сведения о физлицах» (КНД 1151162) состоит из 2 страниц:

титульного листа;

сведений.

Этот отчет станет неким аналогом (только более расширенным) формы СЗВ-М.

Форма РСВ тоже поменяется. С 2023 года для взносов будет единый тариф и единая предельная база.

Для льготных тарифов в РСВ будут отдельные разделы.

Там по-прежнему будет раздел 3 с персонифицированными сведениями, несмотря на то, что будет еще ежемесячный отчет о зарплате.

Ежемесячные сведения можно будет корректировать до того, как сдан РСВ.

Кстати, отчеты в ПФР тоже кардинально поменяются. Вместо нескольких будет один единый с множеством разделов, которые надо сдавать с разной периодичностью. Как только проект с этим отчетом опубликуют, мы вам обязательно об этом расскажем.