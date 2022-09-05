РСВ

🔥 Будет новая форма РСВ и новый ежемесячный отчет с ИНН, СНИЛС и зарплатой

С 2023 года в ИФНС надо будет ежемесячно до 25 числа сдавать новый отчет о сотрудниках с указанием их ИНН, СНИЛС и зарплаты. Форма РСВ тоже поменяется.

Версия для печати

Это связано с объединением ПФР и ФСС.

Проект новых отчетов опубликован на федеральном портале.

Бланк «Персонифицированные сведения о физлицах» (КНД 1151162) состоит из 2 страниц:

  • титульного листа;
  • сведений.

1
2

Этот отчет станет неким аналогом (только более расширенным) формы СЗВ-М.

Форма РСВ тоже поменяется. С 2023 года для взносов будет единый тариф и единая предельная база.

Для льготных тарифов в РСВ будут отдельные разделы.

Там по-прежнему будет раздел 3 с персонифицированными сведениями, несмотря на то, что будет еще ежемесячный отчет о зарплате.

Ежемесячные сведения можно будет корректировать до того, как сдан РСВ.

Кстати, отчеты в ПФР тоже кардинально поменяются. Вместо нескольких будет один единый с множеством разделов, которые надо сдавать с разной периодичностью. Как только проект с этим отчетом опубликуют, мы вам обязательно об этом расскажем.

Работайте с кадрами без проблем! Получите обучающую подборку по зарплате и кадрам

С коллекцией «Клерка» вы разберетесь с 1С: ЗУП, особенностями выплаты зарплаты, как правильно принимать и увольнять сотрудников. Узнаете, как снимать расходы так, чтобы не докопались налоговики.

4 онлайн-курса и 20 вебинаров дадут полную картину правильной работы с кадрами. Приобретайте подборку по акции за 8.000 рублей — по отдельности за курсы и вебинары вы бы заплатили 75.330, а так экономите больше 65 тысяч.

Список курсов смотрите здесь или заполните форму ниже и нажмите «отправить» — расскажем о коллекции больше.

Маркетплейсы

Где искать поставщиков для продаж на маркетплейсах

Если вы не производитель, то для успешной торговли на маркетплейсе нужны надежные поставщики. Из-за санкционного давления картина мира и расположение основных поставщиков сильно изменились. Где и у кого закупать, на что обратить внимание, и как вести расчеты с иностранными контрагентами? Даем ответы на эти и другие популярные вопросы от селлеров.

Где искать поставщиков для продаж на маркетплейсах

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Маркировка товаров

Формально уже с 1 сентября интернет-рекламу нужно маркировать. Но исполнить закон пока невозможно

Новое требование касается всех видов рекламы в интернете, в том числе на сайтах, в соцсетях и телеграм-каналах, а также рекламы у блогеров. Наладить работу системы и установить штрафы обещают к ноябрю.

Налоговые схемы

Торговля через сайт — это не патент. Но налоговикам будет сложно доказать факт продажи

Предприниматель на патенте торгует через сайт. Деньги получает на свою личную карту и вносит их в кассу, как при обычной розничной продаже. В «Красном уголке бухгалтера» спрашивают, реально ли доказать схему.

Читать еще