Инкассация подорожает. Тариф на перевозку наличных вырастет на 30%

Цены на услуги инкассации в ближайшее время могут на 30% подорожать, пишет сегодня “Ъ”. В последние месяцы негативное влияние на него оказывало снижение объемов бизнеса на фоне девалютизации, активного перехода на электронный документооборот и падения спроса на рубли.

Инкассация и до начала текущего кризиса в России не всегда была прибыльна, а теперь крупнейшие игроки намерены поднять расценки до уровня безубыточности.

Повышать тарифы на свои услуги планируют Сбербанк, «Росинкас» (входит в структуру Банка России) и «Инкахран» (входит в группу МКБ). Речь идет о подорожании «до уровня самоокупаемости». Источник “Ъ” на рынке розничной торговли сообщил, что некоторые федеральные торговые сети были предупреждены их партнерами, осуществляющими инкассацию, о повышении тарифов на 30%.

После начала спецоперации и изоляции российской финансовой системы положение инкассаторов ухудшилось. Это при том, что инкассация всегда была низкомаржинальной – еще недавно она оплачивалась дешевле эквайринга (0,8% против 1,5–2%). А теперь еще и увеличились расходы компаний в связи с санкциями.