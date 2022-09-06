Розничные продавцы просят обратно проверки. Кошмары сняли, контрафакт подняли

Ритейл считает, что нужно вернуться ко внеплановым проверкам оборота меховых изделий, обувных товаров и товаров легкой промышленности. При этом мораторий на проверки следует отменять лишь для недобросовестных участников рынка, нарушения которых зафиксировали в системе «Честный знак».

Такое письмо получил Минпромторг от Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и других организаций (с документом ознакомились «Известия»).

Предприниматели пишут: чтобы привлечь к ответственности нелегальных производителей товаров, надзорные органы должны провести проверку, но сейчас не могут этого сделать. Поэтому добросовестным участникам рынка приходится конкурировать с продавцами более дешевого контрафакта, а возвращение инспекций сняло бы эту проблему.

В июле ЦРПТ зафиксировал более 8 млн нарушений при продаже товаров легпрома. По оценкам ЦРПТ, в том месяце недобросовестные производители пытались продать продукцию на 1,7 млрд рублей.

Например, на рынке меховых изделий, обуви и некоторых товаров легпрома крупные компании соблюдают правила идентификации и продажи такой продукции. Но сейчас им приходится конкурировать с производителями контрафакта, чей оборот увеличивается на фоне моратория на проверки.