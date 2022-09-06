Самый популярный прием мошенников, чтобы увести деньги с карты

Чтобы выманить деньги, жулики поясняют, что якобы проводят спецоперацию по поимке киберпреступников, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Сейчас лидируют сценарии со звонком правоохранительных органов. Иногда этот звонок связан с тем, что проводится некая операция, проводятся некие задержания группы телефонных мошенников, и нужна помощь со стороны клиентов для того, чтобы можно было перечислить деньги и якобы поймать эту организованную преступную группу с поличным», – цитирует ТАСС Кузнецова.
В сценарий могут вписать и киберпреступников из Украины. А вот принципиально новых идей у мошенников пока нет.