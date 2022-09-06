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ОАЭ, Индия, Армения, Азербайджан присоединились к МСП.РФ. Продавайте свою продукцию им

Платформа МСП.РФ позволяет малым и средним предприятиям России выйти на новые рынки сбыта, а зарубежным – найти проверенных поставщиков из всех регионов России.

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Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса.

На сегодня сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных компаний. Количество позиций, запрашиваемых иностранными заказчиками, составляет 282 наименования. Еще раньше на платформе разместили свой спрос белорусские промышленные гиганты.

Предприятия Индии сосредоточены на промышленных составляющих: им нужны гидравлические цилиндры и силовые агрегаты. Из Армении приходят заявки на товары народного потребления: овсяные хлопья, сгущенное молоко, гречку. Предприятия Азербайджана и ОАЭ интересуют строительные материалы: доски, брусья, древесина.

Сервис «Производственная кооперация и сбыт» заработал в апреле 2022 года. Помимо запроса на продукцию производственных компаний через сервис можно узнать запрос на продукцию крупных ритейлеров и подать заявку в «Пятерочку», «Перекресток» или «Фермерский островок».

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