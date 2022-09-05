ПО для бизнеса вдвое дешевле рынка. На МСП появились новые предложения

Государство субсидирует покупку некоторых сервисов и услуг, популярных среди российских бизнесменов. После очередного отбора производителей и программ, выбор увеличился до 113 предложений. Это облачные сервисы автообзвонов, программы автоматизации, варианты управленческого учёта и аналитики. Есть комплексные решения для салонов, магазинов, производств и складов.

Цены урезаны вдвое до 15 декабря. К примеру, систему учёта рабочего времени и контроля сотрудников продают за 300 рублей в месяц. Отечественная система автоматизации бизнеса M4 идет за 350 рублей. Система удаленного мониторинга и управления «АССИСТЕНТ» – от 475 рублей.

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