Автоматизация учета

«Лаборатория Касперского» выходит на Ближний Восток, Африку и Китай. С российским аналогом SAP

«Лаборатория Касперского» купила 49% долей ООО «Фопипл», которому принадлежит бренд ForPeople.

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Стартап разрабатывает аналог программ от SAP, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний. После сделки у основателей Анастасии Панасюк и Михаила Гуренкова осталось 28,2% и 19,6% соотвественно.

Основной продукт ForPeople – это система GP OrgManager, которая помогает управлять HR-процессами на предприятиях. Для «Лаборатории Касперского» – это выход на новый рынок.  В первую очередь ForPeople будет работать над новыми сервисами для оценки производительности, управления компенсациями и бюджетирования затрат на персонал. Сначала планируется продавать решения в России, после – постепенно выходить за рубеж, на рынки Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки, Китая, Индии и Бразилии, уточнили в «Лаборатории Касперского».

Сумму сделки не афишируют, эксперты считают, что она не превысила 100 млн рублей.

ForPeople работает с 2019 года, её продукты входят в реестр отечественного ПО. SAP объявила об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года. Её клиентами были «Сбербанк», «Газпром» и другие компании, в том числе малого и среднего бизнеса.

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