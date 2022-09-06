«Лаборатория Касперского» выходит на Ближний Восток, Африку и Китай. С российским аналогом SAP

Стартап разрабатывает аналог программ от SAP, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний. После сделки у основателей Анастасии Панасюк и Михаила Гуренкова осталось 28,2% и 19,6% соотвественно.

Основной продукт ForPeople – это система GP OrgManager, которая помогает управлять HR-процессами на предприятиях. Для «Лаборатории Касперского» – это выход на новый рынок. В первую очередь ForPeople будет работать над новыми сервисами для оценки производительности, управления компенсациями и бюджетирования затрат на персонал. Сначала планируется продавать решения в России, после – постепенно выходить за рубеж, на рынки Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки, Китая, Индии и Бразилии, уточнили в «Лаборатории Касперского».

Сумму сделки не афишируют, эксперты считают, что она не превысила 100 млн рублей.

ForPeople работает с 2019 года, её продукты входят в реестр отечественного ПО. SAP объявила об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года. Её клиентами были «Сбербанк», «Газпром» и другие компании, в том числе малого и среднего бизнеса.