Банки

Сбер тоже перейдет на китайские банкоматы. И вместо Windows зашьет свою операционку

Первые 100 устройств заработают на отечественной операционной системе уже в 2022 г. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме.

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Сбербанк изучает возможность использования в своей сети банкоматов китайского производства. Кроме того, на устройства впервые предполагается установить новую операционную систему.

У нас впервые в стране и, насколько мы знаем, впервые в мире будет операционная система, основанная на Linux. Это абсолютно открытый код, абсолютно российское программное обеспечение для банкоматов на Linux, которое не зависит ни от кого и будет поставлено на все наши банкоматы

Он отметил, что новые банкоматы будут бесконтактными.

Накануне ВТБ объявил о том, что тестирует банкоматы китайского производства. Первые пять устройств будут установлены в Москве нынешней осенью.

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Банки

Сбер тоже перейдет на китайские банкоматы. И вместо Windows зашьет свою операционку

Первые 100 устройств заработают на отечественной операционной системе уже в 2022 г. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме.

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