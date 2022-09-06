Сбер тоже перейдет на китайские банкоматы. И вместо Windows зашьет свою операционку

Сбербанк изучает возможность использования в своей сети банкоматов китайского производства. Кроме того, на устройства впервые предполагается установить новую операционную систему.
У нас впервые в стране и, насколько мы знаем, впервые в мире будет операционная система, основанная на Linux. Это абсолютно открытый код, абсолютно российское программное обеспечение для банкоматов на Linux, которое не зависит ни от кого и будет поставлено на все наши банкоматы
Он отметил, что новые банкоматы будут бесконтактными.
Накануне ВТБ объявил о том, что тестирует банкоматы китайского производства. Первые пять устройств будут установлены в Москве нынешней осенью.