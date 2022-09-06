Самозанятые зарабатывают 2,5 млрд рублей в день

Доходы самозанятых такие:
- всего с 2019 года — 1,4 трлн рублей;
- ежедневно — свыше 2,5 млрд рублей;
- средний чек — 1 558 рублей.
По количеству плательщиков НПД лидируют такие регионы:
- Москва (более 1,1 млн);
- Московская область (более 419 тыс.);
- Санкт-Петербург (более 375 тыс.);
- Краснодарский край (более 245 тыс.);
- Республика Татарстан (более 208 тыс.);
- Свердловская область (более 155 тыс.);
- Ростовская область (более 154 тыс.);
- Самарская область (более 133 тыс.);
- Республика Дагестан (более 152 тыс.).
Основная деятельность самозанятых: услуги такси, ремонт и маркетинг, аренда квартир, продажа продукции собственного производства.
Такую статистику приводит ФНС на своем сайте.