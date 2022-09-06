Самозанятые

Самозанятые зарабатывают 2,5 млрд рублей в день

Сейчас в России уже 5,6 миллионов самозанятых. Их средний возраст – 35 лет.

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Доходы самозанятых такие:

  • всего с 2019 года — 1,4 трлн рублей;
  • ежедневно — свыше 2,5 млрд рублей;
  • средний чек — 1 558 рублей.

По количеству плательщиков НПД лидируют такие регионы:

  • Москва (более 1,1 млн);
  • Московская область (более 419 тыс.);
  • Санкт-Петербург (более 375 тыс.);
  • Краснодарский край (более 245 тыс.);
  • Республика Татарстан (более 208 тыс.);
  • Свердловская область (более 155 тыс.);
  • Ростовская область (более 154 тыс.);
  • Самарская область (более 133 тыс.);
  • Республика Дагестан (более 152 тыс.).

Основная деятельность самозанятых: услуги такси, ремонт и маркетинг, аренда квартир, продажа продукции собственного производства.

Такую статистику приводит ФНС на своем сайте.

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