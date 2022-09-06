С 1 октября неквалифицированные инвесторы не смогут купить ценные бумаги недружественных стран

Ограничительная мера распространяется на сделки, в результате которых доля бумаг недружественных стран в портфеле превысит 15%. При этом с 1 ноября порог составит 10% портфеля, с 1 декабря – 5%, а с 1 января 2023 года их больше нельзя будет приобрести вообще.

Данное решение направлено на минимизацию для неквалифицированных инвесторов инфраструктурных рисков, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами

ЦБ отмечает, что от такой блокировки уже пострадали свыше 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами России.

При этом указанное ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.