Тинькофф запустил переводы в евро и долларах для юрлиц в Армению и Узбекистан

По этим направлениям выросло число экспортно-импортных операций. И в планах банка запустить платежи в нацвалютах этих стран – армянских драмах и узбекских сумах.

Сейчас бизнес-клиенты могут также проводить расчеты с Китаем в юанях и долларах. Мы установили корреспондентские отношения с банками Армении и Узбекистана – теперь валютные расчеты с компаниями из этих стран будут проходить намного быстрее. Мы видим увеличение объёмов экспортно-импортных операций по этим направлениям.

Напомним, что в июле «Тинькофф» приостановил до 1 октября 2022 исходящие SWIFT-переводы в валюте, включая доллары США. При этом входящие переводы через систему работали по текущим тарифам.