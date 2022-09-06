АУСН

При АУСН можно учесть в расходах торговый сбор и агентский НДС, а НДФЛ и страховые взносы – нельзя

Компании и ИП на АУСН, не начисляют на выплаты работникам страховые взносы. За себя ИП их тоже не платят. А раз обязанности платить их нет, то и учитывать их в расходах нельзя (если вдруг зачем-то уплатили).

Версия для печати

ФНС выпустила методичку, в которой дала рекомендации по разделению операций автоматических упрощенцев на принимаемые и не принимаемые для расчета налога.

В частности, при описании нюансов по налогам, там дан перечень налогов, которые учитывают и не учитывают в расходах.

Смотрите их в нашей таблице.

Учитывают в расходах

Не учитывают в расходах

  • налог на имущество организаций;
  • транспортный налог;
  • земельный налог организаций;
  • НДС при ввозе товаров;
  • НДС налогового агента;
  • акциз при ввозе товаров;
  • НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым;
  • госпошлины;
  • таможенные пошлины;
  • страховые взносы на НСиПЗ;
  • доп. взносы на накопительную пенсию;
  • страховые взносы на ОПС по доптарифам;
  • водный налог;
  • сбор за пользование объектами животного мира;
  • торговый сбор.
  • налог по АУСН;
  • НДФЛ;
  • налог на прибыль;
  • НДС и акцизы;
  • страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС;
  • транспортный налог и налог на имущество физлиц, если это имущество — не для бизнеса;
  • налоги по УСН, ПСН, НПД, ЕСХН;
  • НДПИ по полезным ископаемым, не относящимся к общераспространенным;
  • налог на игорный бизнес.

 

 

Применять АУСН можно с 1 июля 2022 года в 4 регионах. Но это право пока есть только у нового бизнеса.

Кстати, этим летом кроме нового спецрежима внедрили еще (пока добровольно) ЕНП, ввели новые льготы по налогу на прибыль и НДС.

Разобраться в этом потоке поможет бесплатный вебинар «Что нового появилось в налогах этим летом».

Записывайтесь!

Бухгалтеры, зарплата специалистов по управленке больше 100 тыс. руб. Пора учиться и зарабатывать больше

«Клерк» подготовил курс повышения квалификации:

• 13 модулей с обучающими материалами по управленке и бюджетированию;
• 6 тестов, домашние задания, понятные уроки без воды, закрытые чаты в Telegram с кураторами;
• живая встреча с экспертами, итоговая аттестация.

После курса станете полноценным спецом по управленческому учету. Научитесь анализировать доходы и расходы, настраивать и вести управленку. Получите удостоверение на 140 ак. часов — внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Посмотрите полную программу курса здесь или заполните форму ниже — расскажем больше.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Инвестиции

Мосбиржа открывает нерезидентам доступ к торгам. Нерезидентам из дружественных стран

Московская биржа с 12 сентября 2022 года предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц.

Читать еще