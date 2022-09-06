При АУСН можно учесть в расходах торговый сбор и агентский НДС, а НДФЛ и страховые взносы – нельзя

ФНС выпустила методичку, в которой дала рекомендации по разделению операций автоматических упрощенцев на принимаемые и не принимаемые для расчета налога.
В частности, при описании нюансов по налогам, там дан перечень налогов, которые учитывают и не учитывают в расходах.
Смотрите их в нашей таблице.
Учитывают в расходах
Не учитывают в расходах
-
налог на имущество организаций;
-
транспортный налог;
-
земельный налог организаций;
-
НДС при ввозе товаров;
-
НДС налогового агента;
-
акциз при ввозе товаров;
-
НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым;
-
госпошлины;
-
таможенные пошлины;
-
страховые взносы на НСиПЗ;
-
доп. взносы на накопительную пенсию;
-
страховые взносы на ОПС по доптарифам;
-
водный налог;
-
сбор за пользование объектами животного мира;
-
торговый сбор.
-
налог по АУСН;
-
НДФЛ;
-
налог на прибыль;
-
НДС и акцизы;
-
страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС;
-
транспортный налог и налог на имущество физлиц, если это имущество — не для бизнеса;
-
налоги по УСН, ПСН, НПД, ЕСХН;
-
НДПИ по полезным ископаемым, не относящимся к общераспространенным;
-
налог на игорный бизнес.
Применять АУСН можно с 1 июля 2022 года в 4 регионах. Но это право пока есть только у нового бизнеса.
Кстати, этим летом кроме нового спецрежима внедрили еще (пока добровольно) ЕНП, ввели новые льготы по налогу на прибыль и НДС.
Разобраться в этом потоке поможет бесплатный вебинар «Что нового появилось в налогах этим летом».
Записывайтесь!