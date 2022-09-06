При АУСН можно учесть в расходах торговый сбор и агентский НДС, а НДФЛ и страховые взносы – нельзя

ФНС выпустила методичку, в которой дала рекомендации по разделению операций автоматических упрощенцев на принимаемые и не принимаемые для расчета налога.

В частности, при описании нюансов по налогам, там дан перечень налогов, которые учитывают и не учитывают в расходах.

Смотрите их в нашей таблице.

Учитывают в расходах Не учитывают в расходах налог на имущество организаций;

транспортный налог;

земельный налог организаций;

НДС при ввозе товаров;

НДС налогового агента;

акциз при ввозе товаров;

НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым;

госпошлины;

таможенные пошлины;

страховые взносы на НСиПЗ;

доп. взносы на накопительную пенсию;

страховые взносы на ОПС по доптарифам;

водный налог;

сбор за пользование объектами животного мира;

торговый сбор. налог по АУСН;

НДФЛ;

налог на прибыль;

НДС и акцизы;

страховые взносы на ОПС, ОМС, ОСС;

транспортный налог и налог на имущество физлиц, если это имущество — не для бизнеса;

налоги по УСН, ПСН, НПД, ЕСХН;

НДПИ по полезным ископаемым, не относящимся к общераспространенным;

налог на игорный бизнес.

Применять АУСН можно с 1 июля 2022 года в 4 регионах. Но это право пока есть только у нового бизнеса.

Кстати, этим летом кроме нового спецрежима внедрили еще (пока добровольно) ЕНП, ввели новые льготы по налогу на прибыль и НДС.

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