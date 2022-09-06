Налоговый учет ОС

Если компания не утвердит нормы естественной убыли, то не сможет учесть потери от порчи МПЗ

Компания не сможет учесть потери от порчи и недостачи по тем видам материально-производственных запасов, по которым не утвердили нормы естественной убыли.

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Потери от недостачи и порчи при хранении и транспортировке МПЗ в пределах норм естественной убыли можно учесть в расходах (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК). Нормы естественной убыли утверждает Правительство (постановление от 12.11.2002 № 814 «О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке МПЗ»). Если для какого-то вида МПЗ не утвердили номы естественной убыли, то потери учесть в расходах нельзя. Если для какого-то вида МПЗ не утвердили нормы естественной убыли, то потери учесть в расходах нельзя.

К такому мнению пришел Минфин (письмо от 05.08.2022 № 03-03-06/1/75975).

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