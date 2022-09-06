Курс доллара снизился на 4,89 копейки, составив 60,8544 рубля (60,9033 рубля на 6 сентября).
Курс евро вырос на 35,21 копейки до 60,4929 рубля (60,1408 рубля на 6 сентября).
Банк России установил официальные курсы валют на 7 сентября.
Курс доллара снизился на 4,89 копейки, составив 60,8544 рубля (60,9033 рубля на 6 сентября).
Курс евро вырос на 35,21 копейки до 60,4929 рубля (60,1408 рубля на 6 сентября).
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Людям «вешают лапшу» про поимку киберпреступников, чтобы украсть денежки. Не ведитесь!
Банк России установил официальные курсы валют на 7 сентября.
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1 сентября 2022 года Минтранс запустил государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Это значит, что у участников грузоперевозок появилась возможность обмениваться транспортными накладными и другими документами в электронном виде.
Компания исчисляет налоговую базу на основе регистров бухучета и других документов. Фискалы вправе проверить регистры бухучета. Если компания не представит карточки по счетам, инспекторы оштрафуют ее. И суд может их поддержать.
Компании и ИП на АУСН, не начисляют на выплаты работникам страховые взносы. За себя ИП их тоже не платят. А раз обязанности платить их нет, то и учитывать их в расходах нельзя (если вдруг зачем-то уплатили).
Для граждан предусмотрено увеличение скорости Интернета, а для операторов связи – стабильность затрат.
Спасите свой бизнес в период экономических потрясений.
С 2023 года будут новая система уплаты НДФЛ из-за введения ЕНП. Считать налог надо будет с каждой выплаты, в том числе с аванса. Из-за этого он может уменьшиться. Но не обязательно.
Также доступ получат нерезиденты, которых контролируют юрлица и физлица из России