Озвучили тарифы платы за НВОС на 2023 год

Бухгалтеры, зарплата специалистов по управленке больше 100 тыс. руб. Пора учиться и зарабатывать больше

«Клерк» подготовил курс повышения квалификации:

• 13 модулей с обучающими материалами по управленке и бюджетированию;

• 6 тестов, домашние задания, понятные уроки без воды, закрытые чаты в Telegram с кураторами;

• живая встреча с экспертами, итоговая аттестация.

После курса станете полноценным спецом по управленческому учету. Научитесь анализировать доходы и расходы, настраивать и вести управленку. Получите удостоверение на 140 ак. часов — внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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