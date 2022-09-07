Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Озвучили тарифы платы за НВОС на 2023 год

К ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду будет применяться коэффициент 1,26. В этом году коэффициент 1,19.

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На федеральном портале опубликован проект Минприроды.

Коэффициент применяется к ставкам, утвержденным на 2018 год постановлением Правительства № 913 от 13.09.2016.

Ставка платы за выбросы в отношении пыли каменного угля поднимется до 71,15 рублей за тонну.

Кстати, с 1 марта 2023 появится новый вид платы за НВОС.

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