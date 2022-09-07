Можно будет открывать криптокошельки на территории России. После теста на знания разрешат держать 600 тысяч

У россиян появится официальная возможность открывать криптокошельки на территории страны. Криптовалюту узаконят, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

ЦБ смягчил позицию: в трансграничных расчетах без криптовалюты не обойтись. Но порядок будет строго регламентирован, чтобы избежать сомнительных и криминальных операций.

Пользователей криптокошельков разделят на квалифицированных и неквалифицированных. Если клиент не пройдет тест, его вложения ограничат размером, эквивалентным 50 тыс. рублей, если пройдет, этот лимит увеличат до 600 тыс. рублей.

Криптокошельки выручат и российский бизнес, который имеет иностранных контрагентов – переводы в крипте добавят гибкости.

Для банковского сектора такие операции будут доступны и нести меньше рисков, в отличие от работы с недружественными валютами.