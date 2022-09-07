Малый и средний бизнес

Малому бизнесу предоставят финансовую, правовую и методическую поддержку. Чтобы был готов к работе с госзаказчиками

Программа адаптации малого бизнеса к потребностям и требованиям госкомпаний, закупающих у МСП товары и услуги близка к запуску – предполагается, что пакет вступит в силу 12 ноября.

Версия для печати

Малый и средний бизнес будут специально обучать и консультировать, чтобы госкомпании получали квалифицированных поставщиков.

Сейчас продукция малых компаний-поставщиков госАО часто не соответствует предъявляемым требованиям. К тому же количество квалифицированных поставщиков нужно увеличивать, наращивать долю закупок у субъектов МСП, создавать систему внедрения и трансфера технологий, интегрированной в бизнес-стратегии госкомпаний, в механизмы импортозамещения и локализации производства.

Проект с правилами такого кураторства опубликован на regulation.gov.ru.

К 2024 году объем закупок госкомпаний у субъектов МСП должен вырасти до 5 трлн руб., в 2021 году объем закупок составил 4,18 трлн руб.

С 2022 года обязанность привлекать малый бизнес к поставкам расширена на всех заказчиков по ФЗ-223.

Бухгалтеры, зарплата специалистов по управленке больше 100 тыс. руб. Пора учиться и зарабатывать больше

«Клерк» подготовил курс повышения квалификации:

• 13 модулей с обучающими материалами по управленке и бюджетированию;
• 6 тестов, домашние задания, понятные уроки без воды, закрытые чаты в Telegram с кураторами;
• живая встреча с экспертами, итоговая аттестация.

После курса станете полноценным спецом по управленческому учету. Научитесь анализировать доходы и расходы, настраивать и вести управленку. Получите удостоверение на 140 ак. часов — внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Посмотрите полную программу курса здесь или заполните форму ниже — расскажем больше.

Обзоры для бухгалтера

💣 💥Второй сезон Бухтуба!!! S2 E1: Бухгалтеров задолбали персональные данные, АУСН и единый налоговый платеж

Ура, мы дождались, пока дерзкий Бухтуб с особо дерзким Артемием Васенко снова начнут прокачивать бухгалтерскую рутину огненными обзорами новостей. Смотрите первый выпуск второго сезона и уберите от экранов детей. Шутка, мы приличные до неприличия! Смотреть всем!

Повышение квалификации

Малый и средний бизнес

Как малому бизнесу соперничать с крупными сетями

Зачастую у владельцев малого бизнеса есть конкуренты-монополисты: у маленьких кафе - крупные фастфуд-сети, у продуктовых “у дома” - большие супермаркеты, у магазинов товаров для дома, спорта или книг - онлайн-маркетплейсы вроде OZON и Яндекс.Маркета.

Как малому бизнесу соперничать с крупными сетями
Онлайн-кассы

Бухгалтеры жалеют, что расчетный счет нельзя защитить от залетных платежей физлиц

При поступлении безнала от физлица надо пробить чек ККТ, даже если идет оплата физлицом за организацию. Причем такой платеж может быть совершенно неожиданным для получателя, а действенных механизмов застраховаться от такой беды нет.

Мероприятия

Разместить
Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Из Тайланда и Египта теперь онлайн не поработаешь?

​​​​​​​Вода — мокрая, огонь — горячий, а удаленка — онлайн (и неважно откуда). Так мы это понимаем. Но чиновник, он по-другому как-то устроен и отрицает очевидное. Роструд считает, что удаленные сотрудники российской компании должны работать только из России.

Читать еще