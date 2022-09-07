Малому бизнесу предоставят финансовую, правовую и методическую поддержку. Чтобы был готов к работе с госзаказчиками

Малый и средний бизнес будут специально обучать и консультировать, чтобы госкомпании получали квалифицированных поставщиков.

Сейчас продукция малых компаний-поставщиков госАО часто не соответствует предъявляемым требованиям. К тому же количество квалифицированных поставщиков нужно увеличивать, наращивать долю закупок у субъектов МСП, создавать систему внедрения и трансфера технологий, интегрированной в бизнес-стратегии госкомпаний, в механизмы импортозамещения и локализации производства.

Проект с правилами такого кураторства опубликован на regulation.gov.ru.

К 2024 году объем закупок госкомпаний у субъектов МСП должен вырасти до 5 трлн руб., в 2021 году объем закупок составил 4,18 трлн руб.

С 2022 года обязанность привлекать малый бизнес к поставкам расширена на всех заказчиков по ФЗ-223.