Санкции 2022

Латвия, Литва и Эстония договорились не впускать россиян. Финляндия границу не закрыла

МИД Латвии сообщил, что вместе с Литвой и Эстонией достигнуто «принципиальное соглашение» об ограничении передвижения российских граждан.

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Обладатели шенгенских виз не смогут пересекать сухопутные границы прибалтийских стран с Россией и Белоруссией. Исключение сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Финляндия заявила, что не станет вводить такие меры, пока их не согласуют на уровне Еврокомиссии.

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс объявил, что правительства стран Балтии официально объявят об ограничениях в ближайшие дни. Евросоюз не смог согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что ограничения не поддержали Германия и Франция, Португалия, Кипр, Греция.

Однако ЕС отменит действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Оно может перестать действовать уже с понедельника, 12 сентября. Польша также говорила, что вместе со странами Прибалтики хочет принять меры для сокращения потока россиян, въезжающих в ЕС.

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