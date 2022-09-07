Инфляция по итогам года составит 12%

Инфляция в России снижается, по итогам года ее уровень может быть около 12%. Об этом, выступая на планерной сессии Восточного экономического форума, заявил президент Путин, пишет РБК.

По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим – я еще об этом поговорю, но тенденция – в отличие от западных экономик – на снижение. Там – на подъем, у нас – на снижение

В то же время, по словам Путина, ко второму кварталу 2023 года Россия может выйти на целевые показатели инфляции в районе 4–6%.

Уровень инфляции в мире растет с 2020 года, когда началась эпидемия COVID-19. На фоне российской военной операции на Украине и ответных санкций против Москвы рост цен в ЕС, Великобритании и США стал рекордным за последние несколько десятилетий. Дорожают в основном продукты питания и коммунальные услуги. В России цены в апреле выросли на 17,83%, но в июне инфляция опустилась до 15,9%.

В августе Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию на уровне 13,4% к концу года при целевом показателе 4%.