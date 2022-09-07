Банк России установил официальные курсы валют на 8 сентября.
Курс доллара вырос на 32,7 копейки, составив 61,1814 рубля (60,8544 рубля на 7 сентября).
Курс евро повысился на 5,29 копейки до 60,5458 рубля (60,4929 рубля на 7 сентября).
ЦБ установил официальные курсы валют на 8 сентября
Банк России установил официальные курсы валют на 8 сентября.
Курс доллара вырос на 32,7 копейки, составив 61,1814 рубля (60,8544 рубля на 7 сентября).
Курс евро повысился на 5,29 копейки до 60,5458 рубля (60,4929 рубля на 7 сентября).
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ЦБ установил официальные курсы валют на 8 сентября
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