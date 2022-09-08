Белорус может стать самозанятым в России. Но сначала надо получить ИНН

Сначала иностранец должен в принципе встать на учет в ФНС получить ИНН.

Для этого надо представить в любую налоговую инспекцию:

паспорт;

документ, подтверждающий право проживания (пребывания) на территории РФ.

Подать заявление можно лично почтой через МФЦ. Кроме того, заявление о постановке на учет можно отправить через сервис ФНС. По том за свидетельством придется идти лично.

Получив ИНН, можно через личный кабинет, зарегистрироваться через приложение «Мой налог».

Это относится, в том числе и к гражданам Республики Беларусь, поясняет ФНС в письме от 01.09.2022 г. № КВ-3-14/9492@.