Самозанятые

Белорус может стать самозанятым в России. Но сначала надо получить ИНН

Иностранцы из стран ЕАЭС имеют право быть самозанятыми наравне с россиянами. Но процедура их перехода на НПД несколько сложнее.

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Сначала иностранец должен в принципе встать на учет в ФНС получить ИНН.

Для этого надо представить в любую налоговую инспекцию:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий право проживания (пребывания) на территории РФ.

Подать заявление можно лично почтой через МФЦ. Кроме того, заявление о постановке на учет можно отправить через сервис ФНС. По том за свидетельством придется идти лично.

Получив ИНН, можно через личный кабинет, зарегистрироваться через приложение «Мой налог».

Это относится, в том числе и к гражданам Республики Беларусь, поясняет ФНС в письме от 01.09.2022 г. № КВ-3-14/9492@.

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