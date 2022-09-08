Пенсионные накопления могут передать людям в собственность. Выводить не разрешат, только инвестировать

Передать пенсионные накопления граждан в их собственность. Такая мера обсуждалась на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве 30 августа, пишут «Ведомости». Предложение вошло в совместную презентацию Минфина и ЦБ.

Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев.

Модель пока формируется, подробности обсуждать рано. Но речь идет именно об инвестициях, права вывести средства, «как с депозита», не будет.

Напомним, что до 2014 г. 6 п. п. из страхового тарифа в 22% составляли так называемую накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться более свободно, чем страховой, например перевести в негосударственный пенсионный фонд для повышения доходности. Но с того момента действует мораторий на формирование таких сбережений, в конце прошлого года он был продлен до 2024 г.