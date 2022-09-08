На Банки.ру можно будет получить кредит и оформить вклад. Даже если в вашем городе нет отделения выбранного банка

Финансовый маркетплейс получил особенный статус оператора финансовой платформы Банка России. И теперь не только поможет выбрать банковский продукт, но и оформить его без личного визита в отделение.

Необходимо будет заполнить анкету на сайте Банки.ру, выбрать подходящее предложение банка, подтвердить свою личность, встретившись с представителем Банки.ру, и после получения финального решения от банка подписать договор.

Первыми станут доступны потребительские кредиты. За ними – вклады, дебетовые и кредитные карты.

Достаточно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к вышеперечисленным продуктам на маркетплейсе.

Кроме того, появится возможность оформлять продукты любого российского банка независимо от того, есть у него отделение в городе, где находится пользователь, или нет.