«Соллерс авто» под своим брендом будет выпускать китайские машины JAC

Соглашение о выпуске новой линейки на заводе в Елабуге подписали 7 сентября на ВЭФ-2022. На предприятии будут выпускать автомобили бескапотной и полукапотной компоновки массой от 2,5 до 4,5 т, следует из сообщения Минпромторга.
Ведомство не указало наименование будущих моделей.
Основой для автомобилей «Соллерс» будет JAC Sunray.
Бескапотный фургон, вероятно, будет на базе модели JAC-N25/35, она по характеристикам схожа с Hyundai Porter, говорит один из источников «Ведомостей». Эти модели JAC выпускаются в Казахстане на предприятии «СарыаркаАвтоПром».