Девалютизация. Скоро все госкомпании будут составлять планы по использованию токсичных валют

Обязывать продавать эту валюту госкомпании не будут. Ранее ЦБ заявил о необходимости перевести все средства госкомпаний, хранящиеся в валюте недружественных стран, в иную валюту.

Минфин высказался против такого предложения, так как это означало обязательную продажу западной валюты, а значит поддержание спроса на нее и укрепление курса валюты. Минфин предложил иной выход из ситуации — нужен план.

В плане госкомпании отразят куда и на что будет потрачена токсичная западная валюта. Например, можно направить доллары и евро на закупку какого-то импорта или погасить облигации, поясняет замминистра финансов.

Приток валюты недружественных стран в Россию продолжается до сих пор, так как российские компании все еще экспортируют нефть и нефтепродукты в Евросоюз (европейское эмбарго вступает в силу только в декабре), а также продают товары, не попавшие под санкции.