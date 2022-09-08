Санкции 2022

Девалютизация. Скоро все госкомпании будут составлять планы по использованию токсичных валют

Госкомпаниям необходимо разработать планы, чтобы обозначить направления использования токсичной западной валюты, оставшейся на их балансе, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

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Обязывать продавать эту валюту госкомпании не будут. Ранее ЦБ заявил о необходимости перевести все средства госкомпаний, хранящиеся в валюте недружественных стран, в иную валюту.

Минфин высказался против такого предложения, так как это означало обязательную продажу западной валюты, а значит поддержание спроса на нее и укрепление курса валюты. Минфин предложил иной выход из ситуации — нужен план.

В плане госкомпании отразят куда и на что будет потрачена токсичная западная валюта. Например, можно направить доллары и евро на закупку какого-то импорта или погасить облигации, поясняет замминистра финансов.

Приток валюты недружественных стран в Россию продолжается до сих пор, так как российские компании все еще экспортируют нефть и нефтепродукты в Евросоюз (европейское эмбарго вступает в силу только в декабре), а также продают товары, не попавшие под санкции.

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