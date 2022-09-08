Предприниматели научат школьников создавать стартапы

В столице начался набор участников московского трека федерального акселератора «Технолидеры будущего».

К участию приглашаются команды, готовые представить и реализовать свою бизнес-идею. Возраст участников команды от 13 до 17 лет.

В октябре эксперты отберут наиболее перспективные команды и ребята начнут работать над развитие своего проекта. Помощь юным стартаперам готовы оказать эксперты в области технологического предпринимательства. Для ребят запланирован цикл тренингов и лекций.

В марте состоится презентация лучших проектов для инвесторов и ребята смогут поднять первые инвестиции.

Победители и призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ, возможность отправиться на тематические смены в «Артек» или «Орленок» и войти в реестр одаренных детей «Таланты России».

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что Московский трек акселератора в прошлом году стал знаковым в системе подготовки школьников в технологической сфере.

В прошлом году 60 москвичей стали победителями и призерами акселератора. 3 проекта уже работают с первыми заказами, а 7 находятся в стадии запуска и наладки производства. 1 стартап получил поддержку от Минстроя России.