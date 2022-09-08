🔥Работники по договорам ГПХ в 2023 году будут получать больничные. Но только если за них платили взносы в 2022 году

Получать оплату по болезни и беременности будут те договорники, за которых в предыдущем году работодатель или заказчик платил страховые взносы в сумме, не менее чем стоимость страхового года.

В 2022 году стоимость страхового года — 4 833,72 руб. В северных регионах — выше (эту сумму еще умножают на РК).

Таким образом, если человек в 2022 году работал только по ГПХ, то за него взносы в ФСС не платили. В 2023 году взносы за него будут платить, но права на больничные у него не будет. Оно появится только в 2024 году.

Но если в 2022 году у этого человека был еще трудовой договор, и работодатель в общей сложности начислил с выплат в его пользу не менее 4 833,72 руб. взносов в ФСС, то в 2023 году, работая только по ГПХ, этот человек будет иметь право на больничные.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 05.08.2022 № 17-1/В-103.

4 833,72 руб. — это стоимость страхового года, которую считают по зарплате в размере МРОТ на начало года (13 890×12×2,9%).

Таким образом, договорник в 2023 году будет иметь право на больничные, если в 2022 по трудовому договору его годовая зарплата была не менее 166 680 руб.