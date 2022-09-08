Появятся вклады, которые не получится забрать раньше срока. Даже с потерей процентов

Сегодня вкладчики имеют возможность снять деньги с банковского вклада в любое удобное время с полной или частичной потерей процентного дохода. С введением нового безотрывного депозита вкладчик сможет снять все средства только по окончании срока вклада.

Обычные вклады не перестанут существовать. Появится новый продукт, который нельзя будет снять досрочно ни при каких обстоятельствах, даже с потерей процентов.

Банкам не нужно учитывать риски по резким изменениям процентных ставок, они смогут планировать и управлять своими пассивами и активами в долгосрочной перспективе.

Вкладчики же получат гарантию сохранности вклада и более высокую доходность.

Есть мнение, что такие вклады будут интересны на короткие отрезки времени от 6 до 12 месяцев, так как на более длительные периоды все равно популярными останутся вклады с плавающей процентной ставкой.

Конкурент безотрывному депозиту – облигация. Чтобы безотрывный депозит стал популярным банковским продуктом его доходность должна быть на 1-2 пункта выше, чем у облигаций. В целом, эксперты прогнозируют востребованность данного продукта у определенных категорий вкладчиков.