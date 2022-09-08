Латвия, Литва, Эстония и Польша закрывают сухопутные границы для туристов из РФ. С 19 сентября

Ограничения на пересечение сухопутной границы с Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей вступят в силу в ночь на 19 сентября. Как заявил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу , начиная 00:00 россияне не смогут попасть на территорию этих государств, вне зависимости от того, какой страной выдана шенгенская виза.

Запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

31 августа главы МИД ЕС встретились на неформальной встрече в Праге, чтобы обсудить возможность общеевропейских визовых ограничений для россиян. Однако единогласного решения о запрете на выдачу шенгенских виз добиться не удалось. Страны лишь договорились приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Визовый сбор увеличится с €35 до €80 для всех заявителей и оформлять их станут дольше. Страны Прибалтики, несмотря на решение других членов Евросоюза, договорились ограничить въезд для российских граждан на национальном уровне.

Финляндия заявила, что не станет вводить такие меры, пока их не согласуют на уровне Еврокомиссии.