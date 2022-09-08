Инвестиции

Недружественные иностранцы могут попасть на российский рынок акций. Но с некоторыми условиями

В Минфине рассматривают несколько вариантов выхода инвесторов из недружественных стран на российский рынок.

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Основные сценарии, при которых недружественные иностранцы могут попасть на российский рынок – отдельный биржевой стакан или постепенный выход в основную торговлю, но без возможности вывести деньги за рубеж.  Замминистра финансов Алексее Моисеев заявил, что в качестве одного из вариантов вывода недружественных нерезидентов на рынок  – расширение возможностей использования средств, получаемых иностранцами на счета типа “С”, которые по Указу Президента используются для исполнения обязательств перед нерезидентами.

Как отмечает замминистра деньги со счетов типа “С” можно использовать и для исполнения обязательств перед российским юридическими и физическими лицами. Счета типа “С” используют нерезиденты для получения дохода от российских компаний. Тратить деньги со счета типа “С” можно только на уплату налогов, пеней, покупку ОФЗ, комиссий банку, обслуживающему счет.

Еще один вариант – запустить отдельный биржевой стакан для недружественных нерезидентов. Это значит, что будет сформирована специальная таблица заявок на продажу или покупку активов на биржевых торгах.

Если же выпускать иностранцев из недружественных стран в основную торговлю, то так, чтобы деньги нельзя было вывести, сказал замминистра.

Принудительный выкуп ценных бумаг российских компаний у иностранцев из недружественных стран в ответ на введенные санкции сейчас не рассматривается.

С 28 февраля Банк России запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных инвесторов из любой страны. С 15 августа резидентов дружественных стран допустили к торгам на рынке облигаций, а с 12 сентября к торгам на рынке акций, но не всех, а только стратегических компаний, таких как Аэрофлот, Газпром, Роснефть и ряд других.

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