Бывший ИТ-директор Сбербанка ушел в космический стартап

Давид Рафаловский теперь будет строить космические базы во Франции, пишет TAdviser со ссылкой на свои источники. Летом 2022 он был назначен президентом космического стартапа Rovival.

Стартап Rovival появился в 2021 году и занимается разработкой и эксплуатацией высокоскоростных спутников связи и спутниковых сетей. Помимо этого компания предоставляет услуги связи.

Компания активно использует в своей деятельности искусственный интеллект и создает ультрамощные высокоорбитальные платформы. Такие платформы можно использовать для широкополосного вещания или обработки данных прямо в космосе.

В Сбербанке Рафаловский курировал вопросы, связанные с внедрением современной платформы бизнес-приложений, новейшей платформы корпоративных аналитических данных и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также создания суперкомпьютера Christofari.

В феврале 2022 года Рафаловский покинул Сбербанк.