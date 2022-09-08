Инвестиции

Инвесторам, чьи активы были заморожены, могут компенсировать потери

Глава Банка России (Центробанк, ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо «двигать» проблему замороженных активов и возвращать доверие инвесторов. Сегодня она выступала на Московском финансовом форуме.

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 ЦБ сейчас обсуждает идею создания фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки активов в результате западных санкций. Компенсации могут выплатить за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в России.

   Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов – этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов

У россиян, вложившихся в финансовые рынки, заморожена большая часть активов и можно обсуждать разные пути решения этой проблемы, чтобы вернуть доверие людей.

Этой весной в рамках западных ограничений около 5 млн российских частных инвесторов столкнулись с блокировкой своих иностранных ценных бумаг. Общая стоимость замороженных активов оценивается в 6 трлн руб. В Национальной ассоциации участников фондового рынка считают, что самый оптимальный выход из ситуации – если брокеры выкупят эти активы у клиентов, но с дисконтом.

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