Инвесторам, чьи активы были заморожены, могут компенсировать потери

ЦБ сейчас обсуждает идею создания фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки активов в результате западных санкций. Компенсации могут выплатить за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в России.

Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов – этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов

У россиян, вложившихся в финансовые рынки, заморожена большая часть активов и можно обсуждать разные пути решения этой проблемы, чтобы вернуть доверие людей.

Этой весной в рамках западных ограничений около 5 млн российских частных инвесторов столкнулись с блокировкой своих иностранных ценных бумаг. Общая стоимость замороженных активов оценивается в 6 трлн руб. В Национальной ассоциации участников фондового рынка считают, что самый оптимальный выход из ситуации – если брокеры выкупят эти активы у клиентов, но с дисконтом.