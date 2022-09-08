Оплата лечения сотрудников не облагается НДФЛ

При этом по условия п.10 ст. 217 НК суммы, направленные на лечение сотрудников, это то, что осталось в распоряжении работодателя после уплаты налога на прибыль.

То есть речь идет о расходах из чистой прибыли.

Такие доходы не будут облагаться НДФЛ при разных способах оплаты:

в случае безналичной оплаты работодателем на счет медклиники;

в случае выдачи наличных на эти цели непосредственно работнику;

в случае перечисления на карту работника.

Что касается страховых взносов, то их не будет, если у компании есть договор с медицинской организацией, в рамках которого сотрудникам оказывают услуги. И этот договор должен быть на срок не менее 1 года.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 17.08.2022 № 03-03-06/1/80159.