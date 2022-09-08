НДФЛ

Оплата лечения сотрудников не облагается НДФЛ

Суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, не идут в облагаемые доходы работников. По ним НДФЛ не будет.

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При этом по условия п.10 ст. 217 НК суммы, направленные на лечение сотрудников, это то, что осталось в распоряжении работодателя после уплаты налога на прибыль.

То есть речь идет о расходах из чистой прибыли.

Такие доходы не будут облагаться НДФЛ при разных способах оплаты:

  • в случае безналичной оплаты работодателем на счет медклиники;
  • в случае выдачи наличных на эти цели непосредственно работнику;
  • в случае перечисления на карту работника.

Что касается страховых взносов, то их не будет, если у компании есть договор с медицинской организацией, в рамках которого сотрудникам оказывают услуги. И этот договор должен быть на срок не менее 1 года.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 17.08.2022 № 03-03-06/1/80159.

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