Как ФНС поддерживает бизнес. Шесть мер бережного отношения

Упрощенку изменили, срочно разбирайтесь! Пройдите профпереподготовку для бухгалтеров

Как работать на упрощенке по новым правилам? За какие ошибки нарветесь на субсидиарку? Как помочь компании и вести учет без ошибок? Как заработать больше?

На эти и другие вопросы отвечают эксперты «Клерка» на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Не только отвечают, но и учат:

• составлять все виды документов для работы;

• вести управленку и бухучет по всем пяти ФСБУ;

• снижать налоговые риски;

• вести расчеты с штатными сотрудниками и аутсорсерами.



Профпереподготовка длится 2 месяца, выдаем красный диплом. Цена — 26.000 ₽. Посмотрите полную программу курса или заполните форму ниже — расскажем больше и ответим на ваши вопросы.