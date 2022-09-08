Как ФНС поддерживает бизнес. Шесть мер бережного отношения

Еще один завет Егорова: аккуратно относиться к каждому плательщику и искать для него решения, чтобы он продолжал работать даже в таких непростых обстоятельствах.
Глава ФНС на слайдах продемонстрировал результаты принятых мер поддержки для бизнеса:
- 85% заявленного НДС возвращается бизнесу в течение 8 дней;
- в проактивном порядке отсрочена уплата страховых взносов на 593 млрд руб., налога на прибыль на 328 млрд руб.;
- сроки налоговых вычетов по НДФЛ сократились с 4 месяцев до 15 дней;
- 3,6 млн граждан были освобождены от НДФЛ по вкладам на сумму 60,8 млрд руб.;
- на ЕНП перешли 760 компаний;
- запустили новый режим АУСН.
А вы чувствуете к себе бережное отношение налоговиков?