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Как ФНС поддерживает бизнес. Шесть мер бережного отношения

Налоговики должны проявлять бережливое отношение к каждой компании, к каждому налогоплательщику. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров, выступая на налоговой сессии Московского финансового форума.

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Как ФНС поддерживает бизнес. Шесть мер бережного отношения

Еще один завет Егорова: аккуратно относиться к каждому плательщику и искать для него решения, чтобы он продолжал работать даже в таких непростых обстоятельствах.

Глава ФНС на слайдах продемонстрировал результаты принятых мер поддержки для бизнеса:

  • 85% заявленного НДС возвращается бизнесу в течение 8 дней;
  • в проактивном порядке отсрочена уплата страховых взносов на 593 млрд руб., налога на прибыль на 328 млрд руб.;
  • сроки налоговых вычетов по НДФЛ сократились с 4 месяцев до 15 дней;
  • 3,6 млн граждан были освобождены от НДФЛ по вкладам на сумму 60,8 млрд руб.;
  • на ЕНП перешли 760 компаний;
  • запустили новый режим АУСН.

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