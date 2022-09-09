Валютные операции

Банкам запрещено брать комиссию за выдачу наличной валюты. Запрет действует до 9 марта 2023 года

При выдаче физлицам наличной валюты с их счетов и вкладов банки еще полгода (до 9 марта 2023 года) не будут брать комиссию. Делать это им запретил ЦБ.

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Банкам запрещено брать комиссию за выдачу наличной валюты. Запрет действует до 9 марта 2023 года
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Решение совета директоров ЦБ по этому вопросу опубликовано на сайте регулятора.

Кроме того, до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если все это проводят для последующей выдачи наличных.

Сейчас физлица могут снять валюту, поступившую на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Снять можно 10 тыс. долларов США или эквивалент этой суммы в евро. Все, что свыше этой суммы, можно снять только в рублях (по курсу банка на день выплаты, но не меньше, чем по курсу ЦБ). Это касается средств, размещенных на счете до 00:00 мск 9 сентября 2022 года.

Средства, размещенные на валютном счете начиная c 00.00 мск 9 сентября 2022 года, будут выданы в рублях по курсу банка на день выплаты.

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