Резерв по сомнительным долгам формируют на основании инвентаризации дебиторки

Как зарабатывать на чужой зарплате? Станьте профи по учету зарплаты. Открыта профпереподготовка для бухгалтеров

Считать отпускные, больничные, страховые взносы — сплошная мука. Превратите работу в удовольствие с зарплатой от 70 000 рублей. С экспертами «Клерка» вы узнаете как:

• оформлять трудовые и ГПХ договоры;

• составлять налоговую отчетность;

• рассчитывать страховые взносы, работать с электронными трудовыми;

• оформлять прием и увольнение сотрудников;

• работать в 1С: ЗУП, начислять отпускные, больничные;



Профпереподготовка идет онлайн два месяца. Цена — 26 000₽. В конце выдадим красный диплом. Посмотрите полную программу курса или заполните форму ниже — расскажем больше и ответим на ваши вопросы. и заполните форму ниже — узнаете больше.