Налог на прибыль

Резерв по сомнительным долгам формируют на основании инвентаризации дебиторки

Компании вправе формировать резерв по сомнительным долгам. Сумму такого резерва определяют на основании инвентаризации дебиторской задолженности, которую проводят на последнее число отчетного периода.

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Минфин в письме от 01.08.2022 № 03-03-06/1/74074 пояснил, какой долг признается сомнительным.

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед компанией за товары, работы, услуги, если эта задолженность:

  • не погашена в сроки, установленные договором;
  • не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

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Налог на прибыль

Резерв по сомнительным долгам формируют на основании инвентаризации дебиторки

Компании вправе формировать резерв по сомнительным долгам. Сумму такого резерва определяют на основании инвентаризации дебиторской задолженности, которую проводят на последнее число отчетного периода.

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Налог на прибыль

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