Резерв по сомнительным долгам формируют на основании инвентаризации дебиторки

Как зарабатывать на чужой зарплате? Станьте профи по учету
зарплаты. Открыта профпереподготовка для бухгалтеров
Считать отпускные, больничные, страховые взносы — сплошная мука.
Превратите работу в удовольствие с зарплатой
от 70 000 рублей. С экспертами «Клерка» вы
узнаете как:
• оформлять трудовые и ГПХ договоры;
• составлять налоговую отчетность;
• рассчитывать страховые взносы, работать с электронными
трудовыми;
• оформлять прием и увольнение сотрудников;
• работать в 1С: ЗУП, начислять отпускные, больничные;
Профпереподготовка идет онлайн два месяца. Цена —
26 000₽. В конце выдадим красный диплом.
Посмотрите полную программу курса
или заполните форму ниже — расскажем больше и ответим на ваши
вопросы. и заполните форму ниже — узнаете больше.