О новых комиссиях и условиях инвесторов будут предупреждать за 10 дней. По телефону, релиза мало

Сегодня финансовая организация просто размещает информацию о различных изменениях на официальном сайте компании и считает, что если инвестор не высказал никаких возражений, то условия принимаются автоматически.

Так нарушаются права инвестора согласиться или отказаться от новых условий.

Банк России рекомендует информировать инвесторов об изменениях условий сотрудничества не только через размещение информации на официальном сайте, но и с помощью СМС-сообщений, e-mail рассылок, личных кабинетов или по телефону.

Сделать это нужно не позднее чем за 10 рабочих дней до вступления в силу новых правил.

Инвестор имеет право расторгнуть договор, если он не согласен с новыми условиями и это право нужно ему гарантировать.