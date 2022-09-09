Банки исполнят обязательства по валютным вкладам. Но в рублях

Владимир Путин разрешил банкам, которые попали под западные санкции, исполнить обязательства по валютным вкладам российских компаний в рублях.
Обязательство можно считать исполненным, если сумма в рублях будет эквивалентна стоимости обязательств в иностранной валюте.
В рублях можно исполнять обязательства не только по токсичным западным валютам, но и по всем остальным.
Сумму нужно рассчитать по курсу Центрального Банка, установленному на день исполнения обязательств.
В августе Президент разрешил банкам, у которых оказались заморожены активы в иностранной валюте приостановить выполнение операций с бизнесом в этой валюте до отмены ограничений.