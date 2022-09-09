Товары Fix Price продаются на Сбермегамаркет. Но забирать их все равно в магазине

На Сбермегамарк к заказу доступно более 550 наименований товаров сети Fix Price: канцтовары, бытовая химия, игрушки, косметика, декор, а также продукты с длительным сроком хранения.

В ближайшее время ассортимент увеличится до 1300 наименований, пишет CNews.

Продажа товаров от Fix Price идут по системе «Закажи и забери»: сформировав заказ на сайте или через мобильное приложение Сбермегамаркет, покупатель оплачивает и получает его в выбранном магазине сети, доступном для вывоза. Ограничений по сумме заказа нет.