Маркетплейсы

Товары Fix Price продаются на Сбермегамаркет. Но забирать их все равно в магазине

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, подключилась к маркетплейсу Сбермегамарк.

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На Сбермегамарк к заказу доступно более 550 наименований товаров сети Fix Price: канцтовары, бытовая химия, игрушки, косметика, декор, а также продукты с длительным сроком хранения.

В ближайшее время ассортимент увеличится до 1300 наименований, пишет CNews.

Продажа товаров от Fix Price идут по системе «Закажи и забери»: сформировав заказ на сайте или через мобильное приложение Сбермегамаркет, покупатель оплачивает и получает его в выбранном магазине сети, доступном для вывоза. Ограничений по сумме заказа нет.

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