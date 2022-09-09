Неквалифицированные инвесторы не смогут купить американские акции. Продавать разрешат

Однако пока запрет не полный. Банк России предусмотрел ступенчатый переход на полный запрет для таких сделок.
- С 1 октября 2022 такие сделки будут возможны, если доля ценных бумаг эмитентов из недружественных стран в портфеле инвестора составит не более 15%;
- С 1 ноября 2022 такой порог сократиться до 10% в портфеле инвестора;
- С 1 декабря 2022 доля ценных бумаг из недружественных стран в портфеле инвестора не должна превышать 5%;
- С 1 января 2023 года вводится полный запрет на покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных стран.
Квалифицированные инвесторы пока еще смогут проводить такие сделки.
После 1 января 2023 неквалифицированные инвесторы смогут только продавать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран.
В списке недружественных: Соединённые Штаты Америки, Австралия, Великобритания, Республика Корея, Тайвань, Швейцария, Япония
Заявленные ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций и на операции с ценными бумагами эмитентов из дружественных стран.