Ценные бумаги

Неквалифицированные инвесторы не смогут купить американские акции. Продавать разрешат

С 1 октября 2022 Банк России ограничил возможность брокеров исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг, выпущенных эмитентами недружественных стран.

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Однако пока запрет не полный. Банк России предусмотрел ступенчатый переход на полный запрет для таких сделок.

  • С 1 октября 2022 такие сделки будут возможны, если доля ценных бумаг эмитентов из недружественных стран в портфеле инвестора составит не более 15%;
  • С 1 ноября 2022 такой порог сократиться до 10% в портфеле инвестора;
  • С 1 декабря 2022 доля ценных бумаг из недружественных стран в портфеле инвестора не должна превышать 5%;
  • С 1 января 2023 года вводится полный запрет на покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных стран.

Квалифицированные инвесторы пока еще смогут проводить такие сделки.

После 1 января 2023 неквалифицированные инвесторы смогут только продавать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран.

В списке недружественных: Соединённые Штаты Америки, Австралия, Великобритания, Республика Корея, Тайвань, Швейцария, Япония

Заявленные ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций и на операции с ценными бумагами эмитентов из дружественных стран.

 

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