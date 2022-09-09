Почта России тестирует электрокар Solius

Чтобы снизить уровень загрязнения окружающей среды Почта России тестирует электрические автомобили.
Основная цель использования минивэна Solius — внутригородская логистика. Максимальный срок зарядки такого автомобиля — 5 часов, минимальный — 40 минут. Скорость, которую может развивать Solius — 120 км/ч.
Электромобиль для проведения пилотного проекта передала компания «Электрический автотранспорт».
Почта России давно занимается проблемами экологии, постоянно ищет и внедряет новые решения, которые могут сократить негативное воздействие на окружающую среду.
Планируется уменьшить эмиссию углерода на 20% в расчете на 1 кг перевезенного груза к 2025 году.
А уже в следующем году Почта России планирует доставлять вино беспилотниками.