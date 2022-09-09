❗ Заявление Р26001 на закрытие ИП надо будет заполнять по новой форме

Приказ ФНС опубликован на официальном портале правовой информации.

В форме № Р18002 добавлен новый код — 6, для создания международного наследственного фонда.

В форме № Р26001 теперь подпись ИП может заверить работник исправительного учреждения.

Такую норму ввели Федеральным законом от 11.06.2022 № 167-ФЗ.

По ней подозреваемые или обвиняемые ИП могут подать заявление на закрытие бизнеса без заверения нотариусом.

Заверить заявление № Р26001 теперь может не только нотариус, но и начальник исправительного учреждения, где находится бизнесмен.

Это касается ИП, которые являются:

подозреваемыми;

обвиняемыми;

содержащимися под стражей;

осужденными;

отбывающими наказание в виде лишения свободы.

При этом домашний арест и тюрьма не освобождают ИП от взносов (письмо Минфина от 01.04.2019 № 03-15-07/22334). Поэтому таким людям важно оперативно закрыть ИП, чтобы взносы не «капали» каждый день при отсутствии дохода.

У осужденных ИП есть право не платить фиксированные взносы, но такая льгота предусмотрена только для невинно осужденных.