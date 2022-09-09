Регистрация и ликвидация бизнеса

❗ Заявление Р26001 на закрытие ИП надо будет заполнять по новой форме

Внесли изменения в формы документов для регистрации бизнеса. Изменились заявление № Р18002 о регистрации международной компании и заявление № Р26001 о прекращении деятельности ИП.

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Приказ ФНС опубликован на официальном портале правовой информации.

В форме № Р18002 добавлен новый код — 6, для создания международного наследственного фонда.

В форме № Р26001 теперь подпись ИП может заверить работник исправительного учреждения.

Такую норму ввели Федеральным законом от 11.06.2022 № 167-ФЗ.

По ней подозреваемые или обвиняемые ИП могут подать заявление на закрытие бизнеса без заверения нотариусом.

Заверить заявление № Р26001 теперь может не только нотариус, но и начальник исправительного учреждения, где находится бизнесмен.

Это касается ИП, которые являются:

  • подозреваемыми;
  • обвиняемыми;
  • содержащимися под стражей;
  • осужденными;
  • отбывающими наказание в виде лишения свободы.

При этом домашний арест и тюрьма не освобождают ИП от взносов (письмо Минфина от 01.04.2019 № 03-15-07/22334). Поэтому таким людям важно оперативно закрыть ИП, чтобы взносы не «капали» каждый день при отсутствии дохода.

У осужденных ИП есть право не платить фиксированные взносы, но такая льгота предусмотрена только для невинно осужденных.

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Регистрация и ликвидация бизнеса

❗ Заявление Р26001 на закрытие ИП надо будет заполнять по новой форме

Внесли изменения в формы документов для регистрации бизнеса. Изменились заявление № Р18002 о регистрации международной компании и заявление № Р26001 о прекращении деятельности ИП.

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