📄 Все условия по вкладу будут в виде удобной таблицы

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, о новом типе документов, который появился в ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте». Точнее, сами оправдательные документы были и раньше, но с 2022 года для бухучёта их чётко отделили от первичных.