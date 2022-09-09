📄 Все условия по вкладу будут в виде удобной таблицы

Вышло указание ЦБ от 03.06.2022 № 6150-У с формой таблицы, которую банки должны включать в договор о вкладе. Это указание зарегистрировано Минюстом 31 августа.
В этой таблице будут такие данные:
- вид вклада;
- сумма и валюта вклада;
- возможность пополнения вклада (ограничения на пополнение);
- срок и дата возврата вклада;
- процентная ставка;
- порядок выплаты процентов;
- возможность досрочного возврата;
- возможность и порядок продления вклада;
- способ обмена информацией между банком и вкладчиком;
- иные условия.
Все эти пункты обязательно должны быть в таблице.