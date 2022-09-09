Вклады

📄 Все условия по вкладу будут в виде удобной таблицы

3 июля вступил в силу закон, по которому ЦБ получил право вводить требования к информированию об условиях вкладов. Этим правом регулятор воспользовался, ввел специальную таблицу с условиями вкладов.

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Вышло указание ЦБ от 03.06.2022 № 6150-У с формой таблицы, которую банки должны включать в договор о вкладе. Это указание зарегистрировано Минюстом 31 августа.

В этой таблице будут такие данные:

  • вид вклада;
  • сумма и валюта вклада;
  • возможность пополнения вклада (ограничения на пополнение);
  • срок и дата возврата вклада;
  • процентная ставка;
  • порядок выплаты процентов;
  • возможность досрочного возврата;
  • возможность и порядок продления вклада;
  • способ обмена информацией между банком и вкладчиком;
  • иные условия.

Все эти пункты обязательно должны быть в таблице.

 

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