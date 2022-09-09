Россия может ввести визовый режим с Украиной

МИД России рассматривает вопрос о введении виз для украинцев, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве

Дипломат добавил, что в дипломатической практике встречают примеры ассиметричной реакции в этом вопросе. К примеру, у России с Грузией действует визовый режим, а Грузия принимает россиян без виз.

С 1 июля киевские власти ввели визовый режим для россиян. При этом в украинском МИД уточнили, что даже наличие разрешающего въезд документа не гарантирует попадание в страну – окончательное решение принимают пограничники.

Напомним, с 1 июля беженцы-пенсионеры из ДНР, ЛНР и Украины получают ежемесячную пенсию 10 тыс. руб.