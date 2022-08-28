Социальная поддержка

Беженцы-пенсионеры из ДНР, ЛНР и Украины будут получать в России ежемесячную пенсию 10 тыс. руб.

Путин подписал указ о социальных выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины с 1 июля. Выплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, беременные и единственные родители.

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Указ предписывает выплачивать деньги задним числом, начиная с 1 июля.

Выплаты получат переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, которые прибыли в Россию после 18 февраля 2022 года.

Полный перечень социальных выплат:

  • пенсионерам и инвалидам — ежемесячно 10 000 рублей;
  • инвалидам первой группы, детям-инвалидам и лицам старше 80 лет — ежемесячная доплата к прочим выплатам 3 000 рублей;
  • ветеранам Великой Отечественной войны — ежемесячная доплата к прочим выплатам 5 000 рублей;
  • беременным женщинам — разовая выплата 10 000 рублей;
  • при рождении ребенка — разовая выплата 20 000 рублей;
  • одиноким родителям — ежемесячно по 10 000 рублей на каждого ребенка;
  • родителям детей до 18 лет — по 4 000 рублей на каждого ребенка;
  • опекунам и попечителям детей — ежемесячно по 15 000 рублей на каждого ребенка.

Тем временем, беженцы из России тоже смогут наконец получать пенсии на свои счета за границей.

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