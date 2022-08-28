Беженцы-пенсионеры из ДНР, ЛНР и Украины будут получать в России ежемесячную пенсию 10 тыс. руб.

Указ предписывает выплачивать деньги задним числом, начиная с 1 июля.

Выплаты получат переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, которые прибыли в Россию после 18 февраля 2022 года.

Полный перечень социальных выплат:

пенсионерам и инвалидам — ежемесячно 10 000 рублей;

инвалидам первой группы, детям-инвалидам и лицам старше 80 лет — ежемесячная доплата к прочим выплатам 3 000 рублей;

ветеранам Великой Отечественной войны — ежемесячная доплата к прочим выплатам 5 000 рублей;

беременным женщинам — разовая выплата 10 000 рублей;

при рождении ребенка — разовая выплата 20 000 рублей;

одиноким родителям — ежемесячно по 10 000 рублей на каждого ребенка;

родителям детей до 18 лет — по 4 000 рублей на каждого ребенка;

опекунам и попечителям детей — ежемесячно по 15 000 рублей на каждого ребенка.

Тем временем, беженцы из России тоже смогут наконец получать пенсии на свои счета за границей.