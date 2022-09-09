👯 Даже если от прежнего сотрудника осталось только отчество, это не повод для увольнения

Сотрудница вышла замуж, поменяла фамилию, а заодно — и имя. СНИЛС, паспорт, ИНН она переоформила. Все, что осталось от прежней сотрудницы — отчество.
Работодатель предлагает сотруднице уволиться, а потом заново оформить прием на работу.
Причина: в глазах работодателя эта сотрудница — совершенно новый человек, с новым именем и фамилией и новыми документами.
Реакция работодателя примерно такая: «Женщина, кто Вы? Мы Вас не знаем».
Роструд пояснил, что работодатель неправ. Не надо никакого увольнения.
Изменение записи в бумажной трудовой книжке о фамилии и имени производится на основании:
- паспорта;
- свидетельства о регистрации брака;
- свидетельства о расторжении брака;
- документа о перемене имени;
- других документов.
Должна быть сделана ссылка на номер, дату документа и орган, выдавший этот документ.
Одной чертой зачеркивается прежняя фамилия или имя и записываются новые данные.
Ссылки на документы делают на внутренней стороне обложки трудовой книжки и заверяют подписью работодателя и печатью.
Минтруд в письме от 20.07.2021 № ПГ/19821-6-1 пояснял, что при смене фамилии не надо заключать дополнительное соглашение к трудовому договору. Достаточно внести исправления в действующий договор.