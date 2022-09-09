Кадровые документы

👯 Даже если от прежнего сотрудника осталось только отчество, это не повод для увольнения

Была Иванова Анна Ивановна, стала Абрамович Изольда Ивановна. Кадровики в шоке, но надо взять себя в руки и просто внести все эти изменения в кадровые документы.

Версия для печати
👯 Даже если от прежнего сотрудника осталось только отчество, это не повод для увольнения

Сотрудница вышла замуж, поменяла фамилию, а заодно — и имя. СНИЛС, паспорт, ИНН она переоформила. Все, что осталось от прежней сотрудницы — отчество.

Работодатель предлагает сотруднице уволиться, а потом заново оформить прием на работу.

Причина: в глазах работодателя эта сотрудница — совершенно новый человек, с новым именем и фамилией и новыми документами.

Реакция работодателя примерно такая: «Женщина, кто Вы? Мы Вас не знаем».

Роструд пояснил, что работодатель неправ. Не надо никакого увольнения.

Изменение записи в бумажной трудовой книжке о фамилии и имени производится на основании:

  • паспорта;
  • свидетельства о регистрации брака;
  • свидетельства о расторжении брака;
  • документа о перемене имени;
  • других документов.

Должна быть сделана ссылка на номер, дату документа и орган, выдавший этот документ.

Одной чертой зачеркивается прежняя фамилия или имя и записываются новые данные.

Ссылки на документы делают на внутренней стороне обложки трудовой книжки и заверяют подписью работодателя и печатью.

Минтруд в письме от 20.07.2021 № ПГ/19821-6-1 пояснял, что при смене фамилии не надо заключать дополнительное соглашение к трудовому договору. Достаточно внести исправления в действующий договор.

Научитесь рассчитывать зарплату — пройдите профпереподготовку для бухгалтеров

На двухмесячном курсе эксперты «Клерка» расскажут: как оформлять договоры, считать зарплату, отпускные, больничные.

Выдаем красный диплом. Цена — 26.000 ₽. Смотрите полную программу курса или оставьте заявку ниже — расскажем больше о профпереподготовке.

Штрафы ГИБДД

Дорожные камеры уже снимают непристегнутых пассажиров. Но штрафуют пока не везде

Полетели первые штрафы с дорожных камер за непристегнутых пассажиров. Ранее это касалось только непристегнутых водителей. Камеры в Москве обнаруживают пассажиров без ремней безопасности, но штрафы пока не оформляют.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Регистрация и ликвидация бизнеса

❗ Заявление Р26001 на закрытие ИП надо будет заполнять по новой форме

Внесли изменения в формы документов для регистрации бизнеса. Изменились заявление № Р18002 о регистрации международной компании и заявление № Р26001 о прекращении деятельности ИП.

Бухгалтерский учет

Что такое оправдательные документы в бухгалтерском учёте

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, о новом типе документов, который появился в ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте». Точнее, сами оправдательные документы были и раньше, но с 2022 года для бухучёта их чётко отделили от первичных.

Что такое оправдательные документы в бухгалтерском учёте
Читать еще