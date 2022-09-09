👯 Даже если от прежнего сотрудника осталось только отчество, это не повод для увольнения

Сотрудница вышла замуж, поменяла фамилию, а заодно — и имя. СНИЛС, паспорт, ИНН она переоформила. Все, что осталось от прежней сотрудницы — отчество.

Работодатель предлагает сотруднице уволиться, а потом заново оформить прием на работу.

Причина: в глазах работодателя эта сотрудница — совершенно новый человек, с новым именем и фамилией и новыми документами.

Реакция работодателя примерно такая: «Женщина, кто Вы? Мы Вас не знаем».

Роструд пояснил, что работодатель неправ. Не надо никакого увольнения.

Изменение записи в бумажной трудовой книжке о фамилии и имени производится на основании:

паспорта;

свидетельства о регистрации брака;

свидетельства о расторжении брака;

документа о перемене имени;

других документов.

Должна быть сделана ссылка на номер, дату документа и орган, выдавший этот документ.

Одной чертой зачеркивается прежняя фамилия или имя и записываются новые данные.

Ссылки на документы делают на внутренней стороне обложки трудовой книжки и заверяют подписью работодателя и печатью.

Минтруд в письме от 20.07.2021 № ПГ/19821-6-1 пояснял, что при смене фамилии не надо заключать дополнительное соглашение к трудовому договору. Достаточно внести исправления в действующий договор.