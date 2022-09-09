Новости ФНС

✅ Налоговые инспекции еще в четырех регионах укрупнились. Читайте, где теперь будут рассматривать ваши жалобы

В ФНС идет процесс модернизации структуры налоговых органов: переход на двухуровневую систему управления.

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К ней присоединились налоговики:

  • Калининградской области;
  • Мурманской области;
  • Орловской области;
  • Чувашской Республики.

В состав региональных УФНС вошли налоговые инспекции.

Для налогоплательщиков этих регионов урегулирование споров будут проводить Межрегиональные инспекции ФНС по федеральным округам.

Таким образом, жалобы, полученные налоговиками рассматриваются:

  • Калининградской и Мурманской областей — в МИ ФНС по Северо-Западному федеральному округу;
  • Чувашской Республики — в МИ ФНС по Приволжскому федеральному округу;
  • Орловской области — в МИ ФНС по Центральному федеральному округу.

Впечатления бухгалтеров от перехода на такую новую укрупненную систему читайте здесь.

Если кратко — теперь для посещения налоговиков надо ехать в другой город. Это целая командировка со всеми вытекающими.

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