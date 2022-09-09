✅ Налоговые инспекции еще в четырех регионах укрупнились. Читайте, где теперь будут рассматривать ваши жалобы

К ней присоединились налоговики:
- Калининградской области;
- Мурманской области;
- Орловской области;
- Чувашской Республики.
В состав региональных УФНС вошли налоговые инспекции.
Для налогоплательщиков этих регионов урегулирование споров будут проводить Межрегиональные инспекции ФНС по федеральным округам.
Таким образом, жалобы, полученные налоговиками рассматриваются:
- Калининградской и Мурманской областей — в МИ ФНС по Северо-Западному федеральному округу;
- Чувашской Республики — в МИ ФНС по Приволжскому федеральному округу;
- Орловской области — в МИ ФНС по Центральному федеральному округу.
Впечатления бухгалтеров от перехода на такую новую укрупненную систему читайте здесь.
Если кратко — теперь для посещения налоговиков надо ехать в другой город. Это целая командировка со всеми вытекающими.