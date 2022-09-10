Интернет и IT

В России заработал центр развития искусственного интеллекта. Он будет искать крутые решения для бизнеса

Центр будет заниматься отбором эффективных решений в области искусственного интеллекта, мониторингом показателей развития отрасли и экспертизой.

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В России заработал первый государственный центр развития искусственного интеллекта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Первая задача центра — поиск и отбор эффективных решений для бизнеса и государства в области искусственного интеллекта.

Вторая задача — мониторинг показателей развития области искусственного интеллекта.

Третья задача — экспертное сопровождение процессов внедрения искусственного интеллекта в экономику, госсектор.

Помимо этого, центр будет анализировать готовность отраслей к внедрению в их структуру искусственного интеллекта.

В 2021 году объем рынка искусственного интеллекта в России достиг 17 млрд руб. и более 300 компаний, работающих в области разработки искусственного интеллекта уже получили господдержку.

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