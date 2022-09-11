Экономика России

Все бренды по параллельному импорту завозить не будут

Идею включить все бренды в параллельный импорт не поддержали в Минпромторге.

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Общественная потребительская инициатива обратилась в Минпромторг с просьбой расширить программу параллельного импорта и включить туда товары всех брендов.

Минпромторг заявил отказом.

По параллельному импорту должны завозиться товары, которые не могут быть произведены в России.

Все подряд завозить не будут.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя.

В перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту включены товары, которые перестали поставляться официально на российский рынок.

Программа параллельного импорта продлена на весь 2023 год.

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