Все бренды по параллельному импорту завозить не будут

Общественная потребительская инициатива обратилась в Минпромторг с просьбой расширить программу параллельного импорта и включить туда товары всех брендов.

Минпромторг заявил отказом.

По параллельному импорту должны завозиться товары, которые не могут быть произведены в России.

Все подряд завозить не будут.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя.

В перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту включены товары, которые перестали поставляться официально на российский рынок.

Программа параллельного импорта продлена на весь 2023 год.