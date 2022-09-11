Все бренды по параллельному импорту завозить не будут

Общественная потребительская инициатива обратилась в Минпромторг с просьбой расширить программу параллельного импорта и включить туда товары всех брендов.
Минпромторг заявил отказом.
По параллельному импорту должны завозиться товары, которые не могут быть произведены в России.
Все подряд завозить не будут.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя.
В перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту включены товары, которые перестали поставляться официально на российский рынок.